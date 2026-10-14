Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Donegal Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Donegal Group A veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,420 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Donegal Group A noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 214,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 245,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 881,4 Millionen USD, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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