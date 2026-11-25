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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dollarama stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dollarama präsentiert in der voraussichtlich am 10.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,23 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie vermeldet.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,02 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,91 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,14 CAD, gegenüber 4,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 8,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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