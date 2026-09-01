Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dollarama legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dollarama wird voraussichtlich am 16.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,26 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dollarama ein EPS von 1,16 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Dollarama 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,03 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dollarama 1,72 Milliarden CAD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,14 CAD, gegenüber 4,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 8,13 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dollarama Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Dollarama legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.06.26
|Ausblick: Dollarama informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.05.26
|Erste Schätzungen: Dollarama verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.03.26
|Ausblick: Dollarama zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.03.26
|Erste Schätzungen: Dollarama stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Dollarama Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.