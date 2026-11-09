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09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dollar Tree legt Quartalsergebnis vor
Dollar Tree präsentiert in der voraussichtlich am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,931 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dollar Tree einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.
22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,04 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,90 USD je Aktie, gegenüber 6,22 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 20,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 19,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Dollar Tree Inc
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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