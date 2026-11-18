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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dollar General stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dollar General wird voraussichtlich am 03.12.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorstellen.
28 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,41 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,28 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 25 Analysten von einem Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 11,14 Milliarden USD gegenüber 10,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,93 USD im Vergleich zu 6,85 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 44,53 Milliarden USD, gegenüber 42,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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