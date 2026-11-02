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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dolby Laboratories verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dolby Laboratories wird voraussichtlich am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dolby Laboratories 0,510 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dolby Laboratories in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 372,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 307,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Dolby Laboratories Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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