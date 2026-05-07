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07.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DOF Group ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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DOF Group ASA Registered wird voraussichtlich am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,384 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DOF Group ASA Registered 3,43 NOK je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 509,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 4,35 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,73 USD im Vergleich zu 19,63 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD, gegenüber 19,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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