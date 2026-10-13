dMY Technology Grou a Aktie 59065808 / US7820111000
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: dMY Technology Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
dMY Technology Group A wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,138 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 40,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 390,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 277,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,619 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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