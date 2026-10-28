Erste Schätzungen: DLocal gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DLocal lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DLocal die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,217 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DLocal 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 44,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 282,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DLocal für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 409,2 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,822 USD je Aktie, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch