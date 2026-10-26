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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Discovery Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Discovery Mining lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,091 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Discovery Mining 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 358,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 326,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,394 USD, gegenüber 0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 912,7 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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