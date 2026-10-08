Erste Schätzungen: Dios Fastigheter AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dios Fastigheter AB wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,89 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 11,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,14 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,82 Prozent auf 660,6 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 666,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,47 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,70 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,68 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch