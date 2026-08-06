Dino Polska Aktie 35236570 / PLDINPL00011
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dino Polska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dino Polska wird sich voraussichtlich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,401 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dino Polska 0,410 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Dino Polska 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,53 Milliarden PLN verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dino Polska 8,62 Milliarden PLN umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 PLN, wohingegen im Vorjahr noch 1,59 PLN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,20 Milliarden PLN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,63 Milliarden PLN waren.
Redaktion finanzen.ch
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