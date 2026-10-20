DineEquity Aktie 4285110 / US2544231069
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DineEquity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DineEquity lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,994 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 107,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,480 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll DineEquity 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 239,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DineEquity 216,2 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 956,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 879,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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