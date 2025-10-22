Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Diebold Nixdorf wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,974 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,600 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Diebold Nixdorf in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 944,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 927,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD aus. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 3,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch