Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’125 -5.3%  Bitcoin 88’276 0.7%  Dollar 0.7959 0.5%  Öl 61.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Begriffe rund um Bitcoin & Co. sollte man kennen
L'Oreal-Aktie: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal
Erste Schätzungen: Zalando stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Erste Schätzungen: Commerzbank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Plus500 Depot

Diebold Nixdorf Aktie 128946111 / US2536512021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Diebold Nixdorf
49.40 EUR 0.41%
Kaufen Verkaufen

Diebold Nixdorf wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,974 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,600 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Diebold Nixdorf in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 944,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 927,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD aus. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 3,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch