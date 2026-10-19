Diamondrock Hospitality Aktie 2086829 / US2527843013
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Diamondrock Hospitality zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Diamondrock Hospitality öffnet voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,149 USD. Dies würde einem Zuwachs von 49,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Diamondrock Hospitality 0,100 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Diamondrock Hospitality nach den Prognosen von 9 Analysten 289,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 285,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,781 USD aus. Im Vorjahr waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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