Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,488 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 24,62 Milliarden USD – ein Plus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 23,52 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber 1,74 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 99,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 93,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch