DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).
DHL Group (ex Deutsche Post) wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,866 EUR je Aktie gegenüber 0,750 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
DHL Group (ex Deutsche Post) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,87 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,13 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,62 EUR, gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 88,48 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 82,86 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
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|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
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|UBS AG
|22.09.25
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|UBS AG
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