Devyser Diagnostics AB Registered Shs Aktie 112675725 / SE0016588867
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Devyser Diagnostics Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Devyser Diagnostics Registered wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,049 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,4 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Devyser Diagnostics Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 57,7 Millionen SEK aus.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,705 SEK je Aktie, gegenüber -0,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 245,9 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 250,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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