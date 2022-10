Erste Schätzungen: Deutsche Telekom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Deutsche Telekom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,343 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 29,34 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,88 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,54 EUR, gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 116,03 Milliarden EUR im Vergleich zu 108,79 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch