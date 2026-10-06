Deutsche Bank Mexico Aktie 24523585 / MXCFFI170008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Deutsche Bank Mexico wird voraussichtlich am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank Mexico noch 0,960 MXN je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,01 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Deutsche Bank Mexico für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,03 Milliarden MXN aus.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,05 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,80 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 12,57 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 12,57 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Certificados Bursatiles Fi
|
06:21
|Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Deutsche Bank Mexico zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Deutsche Bank Mexico verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Certificados Bursatiles Fi
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.