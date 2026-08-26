Descartes Systems Group Aktie 840184 / CA2499061083
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26.08.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Descartes Systems Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Descartes Systems Group stellt voraussichtlich am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,770 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Descartes Systems Group 0,590 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,15 Prozent auf 277,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 CAD im Vergleich zu 2,60 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden CAD, gegenüber 1,02 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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