Erste Schätzungen: Denso stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Denso lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,42 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,22 Prozent auf 1.877,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.873,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 156,93 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 145,02 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7.380,48 Milliarden JPY, gegenüber 7.161,78 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch