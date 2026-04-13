Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9246 0.0%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’750 -0.3%  Bitcoin 57’767 1.7%  Dollar 0.7892 -0.1%  Öl 94.3 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BioNTech-Aktie: Starker Phase-2-Erfolg bei Gebärmutterkrebs - Zulassung rückt näher
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
Erste Schätzungen: Idorsia legt Quartalsergebnis vor
Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Denso Aktie 494454 / JP3551500006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Denso stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Denso
10.47 EUR -0.14%
Kaufen Verkaufen

Denso lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,42 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,22 Prozent auf 1.877,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.873,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 156,93 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 145,02 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7.380,48 Milliarden JPY, gegenüber 7.161,78 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Denso Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Denso Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen