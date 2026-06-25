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Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023

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Zahlen im Fokus 25.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Delta Air Lines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Delta Air Lines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Delta Air Lines gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

Delta Air Lines
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Delta Air Lines wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Delta Air Lines 3,27 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,44 Milliarden USD – ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delta Air Lines 16,65 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,66 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 64,97 Milliarden USD, gegenüber 63,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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