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10.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Deere zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Deere wird voraussichtlich am 25.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 15,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,39 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,08 USD je Aktie, gegenüber 18,50 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 41,41 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 45,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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