Decisive Dividend Aktie 21579307 / CA24345T1003
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Decisive Dividend legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Decisive Dividend präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Decisive Dividend ein EPS von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,57 Prozent auf 39,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,227 CAD im Vergleich zu 0,260 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 163,8 Millionen CAD, gegenüber 152,2 Millionen CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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