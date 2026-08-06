Erste Schätzungen: Decibel Cannabis Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Decibel Cannabis Company wird voraussichtlich am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Decibel Cannabis Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Decibel Cannabis Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 34,3 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 14,88 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,013 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 134,9 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 112,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch