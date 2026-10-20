Erste Schätzungen: Datadog A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Datadog A stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

40 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,643 USD aus. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

39 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 885,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Datadog A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,15 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 44 Analysten durchschnittlich auf 4,48 Milliarden USD, gegenüber 3,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch