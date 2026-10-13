Erste Schätzungen: Dassault Systèmes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dassault Systèmes wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dassault Systèmes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,353 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Dassault Systèmes im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 7,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch