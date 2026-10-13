Dassault Systemes Aktie 111867696 / FR0014003TT8
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dassault Systemes SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dassault Systemes SE wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,310 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dassault Systemes SE ein EPS von 0,210 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,09 Prozent auf 1,52 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,910 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,37 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,24 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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