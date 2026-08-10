DaShenLin Pharmaceutical Group a Aktie 37487775 / CNE100002RG2
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DaShenLin Pharmaceutical Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DaShenLin Pharmaceutical Group A veröffentlicht voraussichtlich am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,320 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CNY erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 7,40 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 30,18 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 27,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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