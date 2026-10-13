Dana Aktie 3756701 / US2358252052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dana stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dana wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dana im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,706 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dana Holding Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Dana stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Dana vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Dana stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Dana präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Dana gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Dana Holding Corp
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. Am US-Aktienmarkt ging es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.