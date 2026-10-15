Daiwa Securities Group Aktie 761753 / JP3502200003
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Daiwa Securities Group wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 39,46 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 34,24 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 40,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 222,98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 375,94 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 154,07 JPY, gegenüber 126,04 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 874,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.479,77 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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