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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daiwa House Industry vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Daiwa House Industry wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 46,94 JPY. Dies würde einer Verringerung von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Daiwa House Industry 49,69 JPY je Aktie vermeldete.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent auf 1.433,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.338,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 222,44 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 283,24 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 5.963,51 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.576,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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