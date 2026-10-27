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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daiwa House Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daiwa House Industry wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,297 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,04 Milliarden USD – ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daiwa House Industry 9,08 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,82 Milliarden USD, gegenüber 37,01 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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