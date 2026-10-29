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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daishi Hokuetsu Financial Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Daishi Hokuetsu Financial Group, wird voraussichtlich am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 55,25 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, einen Gewinn von 38,23 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Daishi Hokuetsu Financial Group, mit einem Umsatz von insgesamt 25,30 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 51,72 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 226,52 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 160,59 JPY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 124,30 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 255,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.
Analysen zu Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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