Daikin Industries Aktie 761643 / JP3481800005
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daikin Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daikin Industries gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 300,33 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,75 Prozent erhöht. Damals waren 271,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.359,00 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.264,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1001,56 JPY je Aktie, gegenüber 939,92 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 5.351,66 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 5.015,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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