|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: D2L legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
D2L wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,104 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte D2L noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 57,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 75,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,201 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 229,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 302,8 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu D2L Inc Registered Shs Subordinate Voting Unitary When Issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: D2L legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.09.26
|Ausblick: D2L stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.08.26
|Erste Schätzungen: D2L gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.06.26
|Ausblick: D2L legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.05.26
|Erste Schätzungen: D2L präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu D2L Inc Registered Shs Subordinate Voting Unitary When Issued
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.