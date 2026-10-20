Erste Schätzungen: CVS Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CVS Health wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health noch -3,130 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 104,72 Milliarden USD – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 102,88 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,02 USD im Vergleich zu 1,39 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 416,63 Milliarden USD, gegenüber 402,11 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch