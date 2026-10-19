Erste Schätzungen: Curaleaf zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Curaleaf wird voraussichtlich am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Curaleaf im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,144 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,310 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 346,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 441,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD, gegenüber -1,500 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,77 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch