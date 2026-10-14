Cullen-Frost Bankers Aktie 923209 / US2298991090
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cullen-Frost Bankers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cullen-Frost Bankers wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,80 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cullen-Frost Bankers 2,67 USD je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 744,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cullen-Frost Bankers für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 609,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,00 USD, gegenüber 9,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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