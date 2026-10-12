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CTO Realty Growth Aktie 58052764 / US22948Q1013

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CTO Realty Growth präsentiert Quartalsergebnisse

CTO Realty Growth
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CTO Realty Growth wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,200 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CTO Realty Growth 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 45,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD im Vergleich zu 0,080 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 176,8 Millionen USD, gegenüber 149,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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