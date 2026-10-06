CSX Aktie 923022 / US1264081035
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CSX legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CSX gibt voraussichtlich am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 0,533 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CSX in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 3,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD, gegenüber 1,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 15,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,09 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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