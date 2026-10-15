CSR a Aktie 4456936 / CNE100000CP9
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CSR A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CSR A wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,105 CNY gegenüber 0,090 CNY im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 71,16 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,503 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 290,11 Milliarden CNY, gegenüber 272,11 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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