CSAM Health Group AS Registered Shs Aktie 57501661 / NO0010894512
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CSAM Health Group AS Registered präsentiert voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,200 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,170 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
CSAM Health Group AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 128,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,245 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,330 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 509,5 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 494,2 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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