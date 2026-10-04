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04.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crown legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Crown Holdings
94.26 EUR 0.34%
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Crown wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent auf 3,45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,40 USD, gegenüber 6,38 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 13,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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