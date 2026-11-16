Erste Schätzungen: CrowdStrike stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CrowdStrike wird voraussichtlich am 01.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 47 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,312 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 44 Analysten von einem Zuwachs von 23,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,53 Milliarden USD gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 52 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber -0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 50 Analysten auf durchschnittlich 6,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net