Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrossAmerica Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass CrossAmerica Partners LP Partnership Units für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 23,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 961,9 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei CrossAmerica Partners LP Partnership Units für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 731,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 3,04 Milliarden USD, gegenüber 3,66 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch