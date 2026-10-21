Cronos Aktie 35905223 / CA22717L1013
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cronos legt Quartalsergebnis vor
Cronos öffnet die Bücher – womit Analysten rechnen.
Cronos wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,033 USD je Aktie gegenüber 0,100 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 51,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 50,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,152 USD, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 202,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 204,8 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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