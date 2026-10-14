CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CROCS präsentiert Quartalsergebnisse
CROCS wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CROCS 2,70 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 996,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,04 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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