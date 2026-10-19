Erste Schätzungen: Cricut A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cricut A lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 0,93 Prozent auf 172,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cricut A noch 170,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 696,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 708,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch